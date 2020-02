Le nuove anticipazioni Uomini e Donne raccontano di una Maria De Filippi furiosa per un evento occorso in studio: ecco cosa è successo

Nelle scorse ore è stata registrata un nuovo episodio del Trono Over di Uomini e Donne. Come si può pertanto apprendere dalle anticipazioni apparse in rete, i protagonisti della nuova puntata sono Ida e Riccardo, tornati nel talk show mariano per raccontare come va avanti la loro relazione.

Uomini e Donne: chiusura anticipata

Dopo il lieto fine dei due, al centro dello studio si siede dunque Veronica, che ha frequentato Andrea. La dama ammette di aver bisogno di un uomo matura, mentre Valentina continua ad approfondire la conoscenza con lui. A un certo punto si scopre che Andrea ha un amico in comune con Armando, col quale Veronica ha già avuto dei contatti sentimentali. Quest’ultimo lancia quindi delle accuse nei confronti della dama, sostenendo che stia intrattenendo una relazione con una persona al di fuori dal programma di Canale 5.

Addirittura il cavaliere sottolinea che l’uomo in questione sarebbe impegnato.





Le fortissime dichiarazioni amareggiano dunque nel profondo Veronica. Dopo aver ovviamente negato, anche con il sostengo di Gianni Sperti e Tina Cipollari, la donna viene tuttavia tacciata dello stesso “crimine” pure da Andrea, che sostiene di aver sentito gli stessi rumors dal loro comune amico. A quel punto Maria De Filippi, visibilmente contrariata, si introduce nella conversazione per smorzare i toni. In particolare, chiede ad Armando di smetterla di trattare sempre male le donne. Poi senza accettare le giustificazioni dell’uomo, invita Tina a dare i saluti e chiude bruscamente la registrazione.