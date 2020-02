Miriam Leone ha un nuovo fidanzato: chi è Paolo Cerullo

Miriam Leone avrebbe finalmente ritrovato la felicità: al suo fianco c'è il musicista e performer Paolo Cerullo.

Archiviate le storie con Boosta e con Matteo Martari, secondo indiscrezioni Miriam Leone avrebbe dato inizio ad una liaison con Paolo Cerullo, musicista e performer.

Miriam Leone: il nuovo fidanzato

Secondo indiscrezioni ci sarebbe un nuovo amore nella vita di Miriam Leone: l’attrice sarebbe stata pizzicata mentre entrava in casa del musicista Paolo Cerullo, dove avrebbe trascorso alcune giornate durante la Milano Fashion Week. Sembra chiaro quindi che tra i due ci sia del tenero e – sempre secondo i rumors – la storia d’amore andrebbe ormai avanti da circa due mesi. Miriam Leone ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, ma è noto che in passato abbia avuto una liaison con Boosta (alias Davide DiLeo) dei Subsonica e a seguire con Matteo Martari, conosciuto sul set di Non Uccidere.





“Volevo aderire ai desideri della mia famiglia: laurea, matrimonio, figli, casa in riva al mare con terrazzo e barbecue.

Ho la casa, il terrazzo e il barbecue. Ma me li sono comprati tutti da sola, senza l’aiuto di un uomo”, ha dichiarato l’attrice, che però per quanto riguarda la sua vita sentimentale ha sempre preferito mantenere la massima discrezione. Sembra che Paolo Cerullo lavori come musicista o performer ma per il momento Miriam Leone non ha voluto parlarne apertamente ai suoi fan. In passato l’attrice è rimasta piuttosto scottata per la fine della sua storia con Davide Dileo, a cui è stata legata per circa 4 anni.