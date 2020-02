Sara Affi Fella è davvero in dolce attesa? La sua chiacchierata ed eventuale partecipazione all’Isola dei Famosi salterà?

Dopo essersi allontanata per qualche tempo da tv e social, la tanto chiacchierata Sara Affi Fella torna ora a far parlare di sé. Da qualche giorno, infatti, si vocifera che l’ex tronista di Uomini e Donne possa essere in dolce attesa. La modella è finita nella bufera mediatica principalmente per via di alcuni indizi sparsi sui social, che hanno lasciato ipotizzare una sua gravidanza. A sganciare lo bomba è stata per la precisione l’influencer Deianira Marzano, che nelle le sue IG Stories ha dichiarato di essere convinta che Sara aspetti un bambino. L’indiscrezione è saltata all’orecchio principalmente in merito alla presunta partecipazione della Affi Fella all’Isola dei Famosi.

Sara Affi Fella non risponde ai fan

Al momento ancora alla ricerca dei prossimi protagonisti dell’Isola, non abbiamo ancora notizie certe sulla data d’inizio del programma, né tantomeno sui nuovi naufraghi. In ogni caso, i rumors sono davvero tanti, alcuni dei quali presuppongono una partecipazione anche di Sara Affi Fella. La giovane, tuttavia, pare sia stata costretta a rinunciare ai provini, perché interessata da un fatto importante. Molti hanno dunque subito pensato che potesse essere incinta. Secondo il punto di vista di Deianira, del resto, non vi sarebbero dubbi in proposito. Ecco dunque che a seguito del suo intervento, molti utenti hanno iniziare a porre domande in merito all’ex tronista.





Pur avendo pubblicato su Instagram alcune foto con un pancino sospetto, la diretta interessata non si è però ancora espressa pubblicamente.

Sara sta infatti ignorando le domande dei fan, limitandosi a postare contenuti dove appare felice insieme al suo attuale fidanzato Francesco Fedato.