Nella Casa del Grande Fratello Vip 4, Teresanna Pugliese ha parlato del suo ex Francesco Monte insieme a Paola di Benedetto

Se qualcuno non l’avesse notato, nella Casa del Grande Fratello Vip 4 ci sono due delle storiche ex fidanzate di Francesco Monte. Parliamo ovviamente di Teresanna Pugliese e Paola Di Benedetto, conosciute entrambe in due programmi televisivi. Teresanna e Francesco si conobbero per la precisione in quel di Uomini e Donne diversi anni fa. Paola e l’ex tronista, invece, ebbero modo di iniziare una breve liaison all’Isola dei Famosi, finita però poco tempo dopo.

Teresanna Pugliese si confida al Gf Vip

Qualche giorno fa, ad ogni modo, le due ragazze si sono trovate a fare quattro chiacchiere nel salotto della magione più spiata d’Italia. Lì la bella partenopea ha così ricordato la sua esperienza con Francesco Monte durante il dating show mariano. Teresanna ha precisato che dopo aver scelto Antonio Passarelli, le cose non erano andate bene.

La loro storia era di fatto naufragata pochi mesi dopo la fine del suo trono. Al che lei, contattata da un membro della redazione dello show di Canale 5, aveva finito per tornare in studio a corteggiare il bel tarantino.





L’insinuazione della bella Teresanna sta dunque facendo parecchio discutere. Del resto lo stesso Francesco aveva parlato della sua storia con la giovane durante la sua partecipazione al reality show targato Mediaset. Tra Teresanna Pugliese, Paola Di Benedetto, Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, possiamo dire che al Grande Fratello siano state presenti tutte le ex di Francesco Monte! Scommettiamo che al GF Vip 5 vedremo anche Isabella De Candia?