Nel corso della puntata serale di Amici 2020 si è assistito alla scena di un cameraman cadere mentre cercava di salire le scale dello studio

La prima serata di Amici 2020 ha visto la presenza delle Sardine, un monologo irriverente di Luciana Littizzetto e anche la caduta di un cameraman della trasmissione durante la prova di Nyv.

Cameraman cade in diretta

Poco prima che Nyv iniziasse la prova del terzo semaforo cantando “Attention”, sullo sfondo si è assistito alla scena di un cameraman cadere mentre cercava di salire le scale dello studio. La regia è riuscita a staccare in tempo, evitando in questo modo di mostrare la scena completa al pubblico a casa. Tuttavia la parte iniziale della caduta è stata ripresa sui social, tanto che sul profilo Twitter di Trash Italiano è possibile trovare un frammento della caduta del cameraman di Amici in diretta.

RAGAZZI IL CAMERAMAN SI È CAPPOTTATO ✈️✈️✈️✈️✈️✈️ #Amici19 pic.twitter.com/XGAovWE6xc — Trash Italiano (@trash_italiano) February 28, 2020

D’altronde al popolo del web non sfugge ormai più nulla e non a caso anche il video della caduta del cameraman è apparso in poso tempo sui social.

Soffermandosi sulla prima puntata della diciannovesima edizione di “Amici” di Maria De Filippi, inoltre, si è potuto notare un format diverso dal solito. A partire dal giorno, ovvero il venerdì, si è assistito alla presenza in studio delle Sardine, al collegamento da casa con Luciana Littizzetto, oltre ovviamente tanti ospiti e un ricco cast di giurati, formato da Loredana Bertè, Gabry Ponte e Vanessa Incontrada con Tommaso Paradiso guest e opinionista.





Al Bano e Romina Power, inoltre, sono stati protagonisti del momento karaoke nella gara dei professori, che ha visto all’opera tutti gli insegnanti, a partire da Alessandra Celentano, passando per Veronica Peparini, Timor Steffens, Rudy Zerbi, fino ad arrivare a Stash e Anna Pettinelli.