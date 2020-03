In un momento di confessione nella Casa del Gf Vip 4, Fabio Testi ha dichiarato di avere "3 bombe da lanciare": di che cosa si tratta?

Nel corso di una chiacchierata tra Fabio Testi e Antonella Elia della scorsa notte, il popolare attore si è lasciato andare a delle rivelazioni alquanto incredibili se non addirittura sibilline. Il gieffino ha infatti rivelato alla sua coinquilina di non ritenere corretto che il Grande Fratello faccia entrare nuovi concorrenti a gioco già avviato. “Una cosa che non mi piace è che sono entrate tante persone dopo di noi e sono belli freschi. Anche Valeria [Marini] non può competere con noi, che siamo qui da 2 mesi e abbiamo già dato più del cinquanta per cento del nostro potenziale”.

Gf Vip: Fabio Testi sibillino

Fabio Testi ha dunque precisato di voler nominare subito i nuovi concorrenti del Gf Vip. “Non accetto questa cosa. Psicologicamente sono più freschi di noi”. Subito dopo, l’attore 78enne ha anche rivelato di avere tre bombe da sganciare, ma che lo farà solo nelle ultime puntate del programma.

Proprio per tale motivo, in confessionale Fabio ha domandato al GF quando finirà lo show. Sembra, ad ogni modo, che gli autori gli abbiano riferito che non c’è ancora una data definita per la finale.





“Visto che sono stanco e ho delle cose da far uscire, ho chiesto ufficialmente quand’è l’ultima puntata. Ho delle cartucce da sparare e voglio farlo la terzultima, la penultima e l’ultima puntata”. Cosa saranno dunque queste potenziali bombe che l’attore vorrebbe far esplodere? E soprattutto, resisterà davvero fino alla fine del programma? Non resta che attendere per saperne di più.