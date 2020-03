Tra commenti e like, Wanda Nara si è mostrata nuovamente senza veli sui social, ricevendo anche degli insulti discutibili da parte dei fan

La bella Wanda Nara sembra non perdere mai il “vizietto” di farsi fotografare in deshabillé. La showgirl sudamericana è difatti apparsa nuovamente seminuda sui social, con una foto supersexy sul suo profilo Instagram. Senza reggiseno e in una posa sicuramente sensuale e provocante, Wanda si è dunque mostrata con indosso solo un paio di pantaloni neri attillati e nulla nella parte superiore.

Manco a dirlo, in poche ore il post ha fatto il pieno di like e commenti da parte dei fan, sempre più scatenati e in estasi. Tante sono state tuttavia anche le critiche e gli insulti apparsi sul social network da parte di utenti che evidentemente la pensano in maniera diversa. Un folllower, forse infastidito dalla posa provocante, ha per esempio scritto direttamente: “Vergognati”.

Wanda Nara movimenta il web

C’è stato addirittura anche qualcuno che, con grande inventiva, le ha rivolto dei giochi di parole decisamente discutibili. Un utente ha infatti commentato il post di Wanda Nara riferendosi all’epidemia virale in corso, scrivendo “Cornavirus“. Insomma, di riffa o di raffa la Wanda ormai nazional-popolare riesce sempre a far parlare di sé. In attesa di tornare a Roma per presenziare alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, la showgirl argentina ha intanto seguito le gesta del marito Mauro Icardi nel weekend.

Di fronte alla tv con i figli, la Nara ha difatti esultato per il gol dell’attaccante nel campionato francese.





Come sappiamo bene, Wanda Nara non è certo nuova a farsi fotografare in pose sexy. Anche di recente si era esibita in altre foto che non erano passate certamente inosservate. Il tutto per la gioia dei suoi molti follower sui social, senza farsi mancare, come abbiamo visto, le critiche degli haters.