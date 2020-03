Emma Marrone su De Martino e Belen: “Uno tsunami ha travolto tutto”

Emma Marrone e Stefano De Martino erano una delle coppie più amate dai telespettatori. La rottura è stata causata da Belen?

La storia tra Emma Marrone e Stefano De Martino fece sognare i telespettatori della scuola di Amici nel lontano 2010, e proprio negli studi della trasmissione il ballerino ha incontrato poi quella che sarebbe diventata la donna della sua vita, Belen Rodriguez. Emma ha parlato per la prima volta della relazione col ballerino e della loro rottura.

Emma Marrone e Stefano De Martino

La rottura tra Emma Marrone e Stefano De Martino fu oltremodo chiacchierata e quando lui uscì allo scoperto con Belen Rodriguez, i fan di Amici di Maria De Filippi si misero il cuore in pace: lui e Emma non sarebbero più tornati insieme. Che la passione tra Belen e Stefano fosse alle stelle era evidente: la showgirl rimase incinta quasi subito e i due convolarono presto a nozze.

Emma Marrone ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla fine della liaison ma adesso, per la prima volta, ha rilasciato una dichiarazione che ha fatto pensare come alla base della rottura potesse esserci stato proprio l’arrivo della showgirl argentina:





“Io e lui avevamo creato un pezzetino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro. All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico. Ho saputo custodire i miei sentimenti”, ha rivelato la cantante. Lo tsunami a cui ha fatto riferimento è l’ondata mediatica da cui sia lei sia il ballerino sono stati travolti dopo l’arrivo di Belen Rodriguez? Anche il padre del ballerino in passato si è espresso sulla questione.