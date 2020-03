GF VIP, drone lancia un messaggio: accuse di molestie a Zequila

E' stato finalmente svelato quale sarebbe stato il messaggio contenuto nel drone che lo ha lasciato cadere a Grande Fratello Vip.

Al Grande Fratello Vip un drone ha lasciato un messaggio in giardino per i concorrenti del reality show. I Vip l’hanno letto anche senza il consenso del programma e sembra che al suo interno vi fosse un clamoroso gossip su Antonio Zequila.

Il drone al GF Vip

Qual è il contenuto del messaggio che il drone ha lasciato al Grande Fratello Vip? Secondo indiscrezioni si sarebbe trattato di una pagina di un noto settimanale dedicata a Antonio Zequila e in particolare alle accuse di molestie che gli avrebbe mosso la modella Andrada Marina. La showgirl, recentemente ospite nei salotti televisivi di Barbara D’Urso, ha dichiarato che Zequila avrebbe cercato più volte di baciarla nonostante lei avesse apertamente declinato l’avance. Zequila, una volta appreso il contenuto del messaggio sganciato dal drone avrebbe detto: “Ho scatenato l’inferno!”





Il concorrente del Grande Fratello Vip pertanto non sarebbe stato a conoscenza del putiferio che avrebbe scatenato al di fuori della casa Andrada Marina e chissà perché qualcuno, per mezzo del drone, avrebbe invece cercato in tutti i modi di farglielo sapere.

La prima a leggere il messaggio è stata Adriana Volpe che su ordine degli autori si sarebbe sbrigata a portare il messaggio in confessionale. Proprio Adriana Volpe durante questi giorni avrebbe discusso con Antonio Zequila che avrebbe affermato di aver avuto con lei una liaison nel lontano 2005. Sulla vicenda è intervenuta anche la madre di Zequila, confermando quanto detto da suo figlio a proposito di Adriana Volpe.