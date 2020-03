Gf Vip, la madre di Zequila sbugiarda Adriana Volpe: le parole

La madre di Antonio Zequila ha dichiarato di aver assistito a una conversazione telefonica tra la conduttrice e suo figlio nel 2005.

La madre di Antonio Zequila ha preso la parola in merito al presunto flirt che suo figlio avrebbe avuto con Adriana Volpe nel lontano 2005. La conduttrice ha smentito la notizia ma secondo la madre di Zequila le cose sarebbero andate esattamente come ha detto suo figlio.

La madre di Antonio Zequila

Secondo la mamma di Zequila nel lontano 2005 – anno in cui suo figlio ha preso parte all’Isola dei Famosi – lui e Adriana Volpe avrebbero avuto una conversazione telefonica in cui la conduttrice gli avrebbe espressamente chiesto di non diffondere la notizia della loro liaison. Nella casa del Grande Fratello Vip infatti Zequila ha fatto trapelare la notizia, e Adriana Volpe è andata su tutte le furie smentendola categoricamente.

Zequila in un confessionale è tornato sui suoi passi, mettendo in dubbio le sue stesse affermazioni sul presunto fugace rapporto che avrebbe avuto con la conduttrice. Adriana Volpe ha dichiarato che il loro incontro sarebbe avvenuto in un bar, e si sarebbe trattato di un’unica volta. La conduttrice ha anche insultato Zequila dichiarando che per fare successo sarebbe capace solo “d’imbucarsi alle feste” a farsi scattare foto con le celebrità. Attualmente la conduttrice si trova in una situazione piuttosto spinosa anche con suo marito che, offeso per le sempre più insistenti voci riguardanti il suo presunto feeling con Andrea Denver, ha dichiarato di non voler più parlare di sua moglie attraverso i social. I due hanno insieme una bambina, Gisele, attualmente a casa col padre in attesa che Adriana Volpe faccia ritorno.