Antonio Lorenzon: “Vorrei aprire un ristorante in Costa Azzurra”

Antonio Lorenzon ha conquistato la vittoria a MasterChef 9 e ha raccontato i suoi progetti per il futuro, l'amore e il suo rapporto coi giudici.

Antonio si è guadagnato la vittoria a MasterChef 9 e durante la gioiosa serata ha ottenuto un’altra importante conquista personale: il vincitore ha chiesto la mano del suo compagno, con cui convolerà presto a nozze.

Antonio Lorenzon tra proposta di nozze e vittoria

Antonio Lorenzon si è conquistato la vittoria a MasterChef 9 aggiudicandosi i 100.000 euro in gettoni d’oro e la possibilità di scrivere un proprio libro di ricette. Durante la finale, a sorpresa, il vincitore ha estratto dalla propria tasca un anello e ha chiesto a Daniel, suo compagno, di sposarlo. Una doppia vittoria per Antonio che oltre al podio di Master Chef 9 ha conquistato anche il cuore del suo ragazzo.

A proposito della proposta ha dichiarato lui stesso che non sarebbe stata organizzata né concordata col programma: nessuno avrebbe dunque immaginato che dopo la sua vittoria il concorrente avrebbe chiesto al suo fidanzato di sposarlo.

L’ho fatto lì perché mi sono sentito in famiglia, ed ero felicissimo di fare questa proposta con le persone a cui tengo veramente tanto

Il vincitore di MasterChef 9, ancora incredulo per la vittoria, ha dichiarato anche che si sarebbe aspettato che chiunque altro dei concorrenti potesse vincere al suo posto.

Antonio ha parlato anche delle difficoltà vissute durante la finale, in cui avrebbe avuto un momento di cedimento:

L’unico che non avrei visto (sul podio) ero io. C’è stato un momento di cedimento quando ho visto il piatto di Paolo Casagrande e ho pensato, ma dove la metto tutta questa roba?

Antonio ha parlato anche delle tensioni tra i vari concorrenti e ha dichiarato che secondo lui, in parte, la colpa fosse dovuta alla competizione stessa e alla tensione che si è creata durante i mesi di lavoro. Daniel, il fidanzato di Antonio, sarebbe stato fondamentale perché lui decidesse di continuare la gara.

Ho iniziato il percorso pieno di ansie e quando la sera stavo nel mio letto a volte piangevo perché mi vedevo in un ambiente più grande di me. Daniel mi disse una sera: ‘A te cosa cambia se domani tu esci quando fuori hai una vita regolare e hai già tutto quello che può renderti felice?’ Da quel momento ho capito che potevo divertirmi





Dopo la vittoria a MasterChef 9 Antonio ha dichiarato di voler aprire un ristorante in Costa Azzurra, anche se attualmente il suo progetto sarebbe in stand by. Il motivo? Lo ha spiegato lui stesso:

È un progetto che avverrà nel futuro. Ho già l’idea, ma per un breve periodo è stato accantonata perché prima voglio fare qualcosa qua in Italia, dando qualcosa al mio paese

Oltre a questo il vincitore ha in serbo anche un libro di menù, di cui ha dichiarato:

L’ho fatto nel mio stile, magari per qualcuno potrà risultare anche un po’ buffo non so

All’interno del programma Antonio Lorenzon è stato lodato per la sua umiltà anche dai giudici.

In particolare Giorgio Locatelli gli ha detto:

Hai affrontato Masterchef con una filosofia semplice ma con la consapevolezza delle tue forze. Devi dire grazie solo alla tua bravura e alla tua grande umiltà, una dote che tutti dovrebbero invidiarti

A proposito del suo rapporto coi giudici Antonio ha dichiarato:

Con me sono sempre stati severi ma anche molto, molto corretti. Sono stati per me dei grandi maestri da un punto di vista umano ma anche professionale. I rimproveri che ci sono stati per me sono stati giusti

Il vincitore ha dichiarato di aver avuto un buon rapporto con tutti e tre i giudici.