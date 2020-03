Le liti tra Valeria Marini e Antonella Elia nella Casa del Grande Fratello Vip non si placano: una nuova accusa divide le due showgirl

Gli screzi tra Antonella Elia e Valeria Marini al GF Vip non sono destinati a scemare, a quanto pare. Nelle scorse ore, difatti, la showgirl piemontese ha nuovamente accusato la collega sarda di averle tirato “due colpi” sui reni. Che poi, nel corso della litigata, sono diventati all’improvviso “due pugni”. Il racconto non è stato ovviamente condiviso dall’imprenditrice “stellare”, che a sua volta ha accusato la Elia di aver ingrandito tutto come al solito.

Valeria Marini non ci sta

Chiaramente il fatto accaduto nella casa del Grande Fratello Vip è stato immortalato dalle telecamere, che hanno poi dato ragione a Valeria Marini. Pare dunque essere successa la stessa cosa avvenuta nella lite fra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. Anche in quell’occasione lei aveva accusato il gieffino di averle dato uno spintone che l’aveva fatta spostare di un metro.

Poi però, rivisto tutto nei registrati, le cose non erano andate esattamente così. Anche in questo caso, pertanto, il goffo contatto è stato percepito dalla sola Elia, che non ha ricevuto né botte e tantomeno pugni sui reni da Valeria.





Antonella Elia, dal canto suo, ha dichiarato che la lite sarebbe scoppiata per via di una quisquilia. “Le ho pestato una ciabatta e lei mi ha tirato due botte sui reni spingendomi. Ci rendiamo conto che me le ha date perché le ho pestato una ciabatta? Ovviamente ora direte che esagero, saranno state due ditate? Vedremo i video”. Che Antonella voglia solo attirare su di sé un po’ di attenzione? E se la sua fosse davvero una sofisticata strategia di gioco, come già ipotizzato da qualcuno?