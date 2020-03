Dopo la puntata in cui è stato ospite Nicola Zingaretti, Bruno Vespa ha deciso di sottoporsi volontariamente al tampone del Coronavirus

Dopo l’ospitata di Nicola Zingaretti a “Porta a Porta”, la Rai ha deciso di disporre il divieto d’ingresso a Bruno Vespa e ad altri 10 dipendenti che erano presenti nello studio insieme al segretario del Partito Democratico. Ricordiamo infatti che il politico è risultato positivo al Coronavirus, come da lui stesso annunciato pubblicamente nelle scorse ore. Il conduttore di “Porta a Porta” si è così sottoposto in maniera volontaria al tampone per sapere se fosse rimasto infettato dal Covid-19.

Bruno Vespa sottoposto al tampone

Per fortuna, come reso noto da un noto quotidiano nazionale, il giornalista può stare per ora tranquillo. L’esito del tampone è risultato infatti per lui negativo, che dunque non è stato contagiato da Nicola Zingaretti. In piena emergenza Coronavirus, tuttavia, tale notizia è stata accolta con un certo scetticismo da Vittorio Di Trapani.

Dal suo profilo Facebook, infatti, il segretario di Usigrai si è chiesto come abbia fatto Bruno Vespa a sottoporsi al tampone con una procedura volontaria. “Avevo capito che i tamponi sono decisi dal Servizio Sanitario Nazionale secondo protocolli precisi. Sono contento che sia negativo. Ma ricordo – a tutela di tutti – che l’incubazione per tutti è fino a 14 gg”, ha pertanto precisato Di Trapani.





Nel mentre, le “defezioni” nei palinsesti televisivi si fanno sempre più consistenti. Paolo Fox, per esempio, non si è presentato a “I Fatti Vostri”, mentre Nicola Savino era assente da “Deejay chiama Italia”. Le ultime notizie sull’emergenza sanitaria in Italia vedono a oggi un totale di 6.387 malati, di cui 3.557 ricoverati, 650 in terapia intensiva e 2.180 in autoisolamento.

I guariti sono invece di 622 contro 366 morti.