Le 4 professoresse dell'Eredità di Rai Uno hanno preso una decisione unanime per via del Coronavirus: le parole di Ginevra Pisani

Come sappiamo, il Coronavirus sta generando parecchi cambiamenti in tutte le trasmissioni televisive nazionali. Anche L’Eredità condotta da Flavio Insinna nel preserale di Rai Uno è stata dunque toccata da una precisa scelta operata dalle professoresse. Dopo che il decreto del 9 marzo che ha dichiarato tutta l’Italia come zona rossa, le quattro ragazze hanno infatti deciso di prendere una decisione dolorosa: vediamo dunque di cosa si tratta.

Nello specifico è stata Ginevra Pisani, portavoce anche delle sue colleghe professoresse, che dopo le ultime ordinanze governative ha precisato la volontà di tutte loro. La decisione è stata presa a seguito di un confronto tra le quattro ragazze, resosi necessario dal fatto che alcune di loro non vivono a Roma dove viene registrato il programma. Le giovani si sarebbero dunque dovute recare ogni settimana nella Capitale, espandendosi così al rischio di contagio sui mezzi pubblici.

L’Eredità: professoresse autosospese

Dopo aver chiarito tale aspetto, direttamente sui social Ginevra ha tenuto a precisare: “Ho avuto modo di confrontarmi con le mie colleghe professoresse e abbiamo preso una decisione. Quella di sospendere momentaneamente la nostra presenza al programma l’Eredità. Prima di tutto per tutelare la nostra salute, ma soprattutto per stare vicino alle nostre famiglie in questo momento così delicato che sta vivendo l’Italia”.





Chiaramente la scelta definitiva non sarebbe dovuta toccare a loro, bensì ai responsabili di produzione.

Ad ogni modo tutti si sono rivelati comprensivi e d’accordo della loro decisione. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha inoltre spiegato di aver comunicato questa nostra loro scelta a Rai e Magnolia. Le quali hanno non solo rispettato la loro volontà, ma hanno anche acconsentito al loro ritorno a casa. Anche lei, duqnue, tornata a Napoli nella sua casa, non ne è più uscita.