Tensione alle stelle tra le showgirl del Gf Vip: Antonella Elia, Valeria Marini e Licia Nunez litigano dopo essere state aggiornate sul Coronavirus

Nelle scorse ore il Gf Vip ha avvisato i concorrenti in merito alla situazione d’emergenza sanitaria che sta vivendo l’Italia per via del Coronavirus. Così ha la produzione del reality ha domandato dapprima agli uomini della Casa e poi alle donne di recarsi in confessionale. Nel giro di pochi minuti di colloquio con gli autori, Antonella Elia e Valeria Marini sono però riuscite ancora a litigare. Uscita dal confessionale, la showgirl piemontese rivolgendosi alla collega sarda ha infatti esclamato: “Sparati!”.

Licia Nunez, intromessasi nella discussione, ha allora detto alla compagna di Casa di vergognarsi e di trattenersi dal litigare almeno in un momento così drammatico. Ovviamente Antonella Elia ha reagito a modo suo, sbottando anche contro l’attrice pugliese. “Lasciami in pace, str**nza.

[…] Sei viscida come un cobra, la pochezza ti rappresenta. […] Sei solo una poveretta. Pensi che la gente ti ammiri? Gallina, vai a farti un giro fuori prima che mi incavoli veramente”.

Gf Vip: le liti non si placano

Ovviamente la replica della Nunez è immediatamente arrivata, accusando la Elia di recitare. “Dovresti vergognarti, stai recitando e se ne sono accorti tutti. Prova a recitare un altro ruolo, perché quello della vittima non va più bene. Le tue minacce non mi fanno paura”. La ex fidanzata di Pietro Delle Piane si è quindi allontanata e una volta appartatasi con Andrea Denver e Asia Valente ha continuato a inveire contro la ex amica. “Il mio istinto sarebbe quello di attaccarmi ai suoi capelli, ma purtroppo non posso strapparle le extension una a una.

È un serpente che striscia a terra e continua a dire che ha l’ammirazione della gente. […] Mi tremano le mani dalla rabbia”.





Valeria Marini, dal canto suo, si è invece consolata con Patrick, raccontandogli di essere stata nuovamente aggredita e minacciata da Antonella Elia. “Mi ha detto ‘stai attenta a te’. Scherziamo? Dopo che l’altra volta mi ha messo le mani addosso”. Il vero leader della serata è stato tuttavia Fabio Testi, che dopo aver assistito all’ennesima bagarre, ha precisato che le 3 donne hanno rotto i cosiddetti…!