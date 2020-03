Per far fronte all'emergenza Coronavirus Le Iene hanno ideato un nuovo contest calcistico: si chiama Quarantena League.

Le Iene hanno organizzato una sorpresa per i loro fan e – nonostante il programma sia stato sospeso in via precauzionale a causa di un membro risultato positivo al Coronavirus – hanno organizzato un gioco per gli appassionati di calcio da svolgere e guardare direttamente in casa propria.

Le Iene: Quarantena League

I telespettatori delle Iene potranno partecipare a un nuovo gioco organizzato dal programma per tutti gli appassionati del mondo del calcio, e per partecipare basterà solamente un joystick. A prendere parte alla “Quarantena League” sono anche tanti dei volti più famosi del mondo del calcio, passato e non. “Un torneo organizzato dalle Iene tra molti calciatori del presente e del passato. Da Balotelli, Pirlo, Cannavaro, lui addirittura collegato dalla Cina, che si sfidano a Fifa.

Il video gioco su consolle. E voi potrete vederli”, ha fatto sapere la redazione del programma, mentre Alessia Marcuzzi ha spiegato con un video diffuso sui social come si svolgerà il gioco.

Il programma sarà visibile sui canali ufficiali delle Iene e sul sito del programma. Il commento del gioco sarà affidato a Pierluigi Pardo e alla Gialappa’s Band mentre il pre partita sarà condotto da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Si tratta di una divertente novità ideata dalle Iene anche per permettere ai telespettatori di godere di un momento d’intrattenimento in più visto che il mondo del calcio è praticamente bloccato dall’epidemia di Coronavirus e lo stesso programma delle Iene è stato interrotto a causa di un caso risultato positivo.