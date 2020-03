Paura per Piero Chiambretti: il celebre conduttore avrebbe contratto covid-19 e sarebbe ricoverato in ospedale.

Secondo indiscrezioni Piero Chiambretti è risultato positivo al Coronavirus, e sarebbe stato ricoverato presso l’ospedale Mauriziano di Torino. Come il conduttore sarebbe risultata positiva a covi-19 anche la madre Felicita.

Piero Chiambretti ha il Coronavirus?

In queste ore circola in rete un’indiscrezioni secondo cui il celebre conduttore Piero Chiambretti e sua madre Felicita avrebbero contratto il Coronavirus. Solo alcuni giorni fa il conduttore aveva annunciato lo stop del programma CR4: La Repubblica delle donne, proprio per via dell‘emergenza. Riguardo la sua positività al virus ancora non ci sono state conferme o smentite, ma è possibile che giungano in queste ore dallo stesso conduttore o da una delle persone a lui vicine.





Tutte le persone che sono state vicine al conduttore nelle ultime settimane sarebbero state invitate a mettersi in quarantena, e ad avvisare gli organi competenti qualora dovessero riscontrare sintomi come febbre o tosse.

Tra gli ultimi ospiti dello show condotto da Chiambretti vi sono Michelle Hunziker, Clizia Incorvaia, Jessica Notaro, Antonio Maggio, Annalisa Chirico e Vittorio Sgarbi mentre tra gli ospiti del suo programma vi sono Cristiano Malgioglio, Iva Zanicchi, Lory Del Santo, Francesca Barra, Maria Vittoria Longhitano e l’ex gieffina Ambra Lombardo. Se le voci dovessero essere confermate, Chiambretti non sarebbe l’unico conduttore ad aver contratto il Coronavirus: anche il conduttore di Quarta Repubblica Nicola Porro ha annunciato di essere risultato positivo al virus.