Ornella Vanoni ha lanciato anche lei il suo personale appello a non uscire di casa per rispetto degli altri e di chi combatte contro il Coronavirus

Anche Ornella Vanoni ha voluto fortemente aderire alla campagna #iorestoacasa, lanciando un appello online con un video sul proprio canale Instagram. La cantante, visibilmente provata e preoccupata per la situazione d’emergenza del nostro Paese, ha domandato a chi frequenta i social di mettersi una mano sul cuore e di non uscire di casa. “Ho un’età per cui è giusto che io non esca di casa. Sono a rischio: non lo faccio per me, lo per tutti gli altri. Io fortunatamente sto bene, ma dobbiamo pensare a tutti quei soldati che lavorano per noi. Perché sì, siamo in guerra”.

Ornella Vanoni: l’appello social

Le forti parole usate dalla cantante milanese hanno poi lasciato posto a un vero e proprio sfogo, pensando ai suoi affetti e alla collettività intera.”Per fortuna c’è la tecnologia e possiamo vederci lo stesso.

Dobbiamo stare in casa, lo capite che è pericoloso?. Più uscite, più noi staremo a casa, anche per un anno. Piuttosto fate le scale a casa vostra. Mi viene da piangere, non so più cosa dire. Basta andare in giro, impariamo a essere duri con noi stessi”.

Visualizza questo post su Instagram Ho pensato: vi canto una canzone o vi dico quello che penso ? #iorestoacasa #restiamoacasa Guarda il video su IGTV Un post condiviso da Ornella Vanoni (@ornellavanoniofficialpage) in data: 18 Mar 2020 alle ore 9:52 PDT

Anche Ornella Vanoni, dunque, come molti altri suoi colleghi Vip ha deciso di metterci faccia e voce per far passare questo importantissimo messaggio. Del resto questo sembra davvero una sorta di scambio generazionale, proprio come traspariva in una delle sue più celebri canzoni: “Bisogna imparare ad amarsi”.