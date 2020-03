Anche la produzione di Grey's Anatomy si è unita alla gara di solidarietà contro l'emergenza Coroanvirus.

La produzione di Grey’s Anatomy – che è stata interrotta per via dell’emergenza Coronavirus – ha fatto sapere di aver donato materiale medico che lo show riceverebbe ogni anno in grande quantità.

Grey’s Anatomy: la donazione

Camici, mascherine, guanti, cuffie: la produzione di Grey’s Anatomy – che è stata interrotta per l’emergenza Coronavirus così come quella di molti altri show televisivi – ha fatto sapere di aver donato grosse quantità di materiale medico agli ospedali per far fronte all’emergenza causata dall’epidemia nel mondo. Si tratta di uno dei tanti gesti di solidarietà circolati durante queste settimane in cui medici e infermieri sono stati sicuramente in prima linea per combattere il contagio.





Krista Vernoff, sceneggiatrice della famosa serie tv, ha fatto sapere: “In Grey’s Anatomy abbiamo un’enorme fornitura di abiti e guanti che stiamo donando.

Siamo sopraffatti dalla gratitudine per i nostri operatori sanitari. Ovviamente alle nostre donazioni dobbiamo fare la nostra parte per aiutare gli operatori sanitari: rimanere a casa.”

La produzione dello show è stata interrotta così come quella di una popolare fiction televisiva, Beautiful (si tratta della prima volta in 33 anni). Inoltre molti eventi, trasmissioni e film sono stati rimandati o annullati fino a data da destinarsi. A causa dell’emergenza Coronavirus i governi hanno intimato ai cittadini di restare a casa e cercare il più possibile di evitare di uscire se non per necessità improrogabile.