Morto a soli 51 anni David Cruz, primo grande amore di Jennifer Lopez: si conobbero quando erano entrambi dei ragazzini

La bellissima Jennifer Lopez è stata toccata da un grande dolore. Si è infatti spento a soli 51 anni David Cruz, suo primo amore di gioventù. La notizia è stata riferito dal sito americano TMZ, poi ripresa da altri media nazionali. L’ex fidanzato di JLo sarebbe deceduto sabato 21 marzo 2020, al Mount Sinai West Hospital di Manhattan. Il decesso pare sia stato determinato dalle complicanze di una malattia cardiaca di cui l’uomo soffriva.

Nel mentre Isa, l’attuale compagna di David, lo ha descritto come un “uomo amorevole e gentile, un padre devoto”. Cruz, come detto, è noto per essere stato il primo amore della popstar americana, con la quale ha vissuto una lunga storia d’amore in giovane età. La loro relazione è durata quasi 10 anni, prima che la diva spiccasse il volo nella musica e nel cinema.

Jennifer Lopez non ha commentato

Descritto da Isa come amorevole e generoso, David Cruz ha anche cresciuto il suo figliastro, che ora è nei Marines. Al momento, ad ogni modo, la tragica notizia non è stata ancora commentata dalla Lopez, né sui social né a mezzo stampa. Le ultime immagini postate dalla star la ritraggono infatti in compagnia del suo nuovo fidanzato Alexander Rodriguez, con cui sarebbe prossima alle nozze.





Quando si conobbero, Jennifer Lopez e David Cruz erano solo dei quindicenni. I due iniziarono a frequentarsi negli anni del liceo e vissero un amore adolescenziale continuato poi anche dopo la scuola. La loro storia si concluse infine quando l’artista divenne la star internazionale che tutti conosciamo, vale a dire all’inizio degli anni 90.