Il 31 marzo 2020 Rai Uno proporrà una serata all'insegna della musica e dello spettacolo per raccogliere fondi contro il Coronavirus

Il 31 marzo 2020 sarà una serata davvero particolare, all’insegna della musica e dello spettacolo. Lo scopo dell’evento è totalmente benefico, atto a sostenere la raccolta fondi destinata alla Protezione Civile per la lotta al Coronavirus. “Musica che unisce” andrà dunque in onda in prima serata su Rai Uno e vedrà moltissimi ospiti che interverranno nella maratona musicale. Tutti, chiaramente, invieranno la propria performance direttamente da casa, ma siamo certi che le emozioni non saranno meno intense, anzi.

Non ci sarà dunque nessun palco né interruzioni pubblicitarie, ma solo il contributo di tanti artisti attivi nella battaglia al Coronavirus. Non ci saranno però solo cantanti, ma anche grandi esponenti del mondo della danza, dello sport e del cinema.

“Musica che unisce” contro il Coronavirus

Nella splendida serata organizzata dalla rete ammiraglia di Casa Rai per aiutare la Protezione Civile ci saranno pertanto Andrea Bocelli, Emma Marrone, Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, Marco Mengoni, i Negramaro, Tommaso Paradiso e molti altri ancora.

Allo show prenderanno parte, come detto, anche tanti big del cinema e della danza. Vedremo per esempio Luca Zingaretti, Paola Cortellesi, Roberto Bolle, Federica Pellegrini, ma anche Valentino Rossi, Bebe Vio, Andrea Dovizioso, Federica Brignone e Roberta Vinci, solo per citarne alcuni. I quattro prestigiosi narratori della serata saranno infine Alberto Angela, Gigi Proietti, Pierfrancesco Favino e il preparatissimo Vincenzo Mollica.