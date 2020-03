Andrea Iannone ha voluto sfogarsi durante la notte parlando di Giulia De Lellis: le dichiarazioni su amore e carriera del pilota di Moto GP

Se è certo il fatto che la storia d’amore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis sia finita, altrettanto non lo è il tanto vociferato ritorno di fiamma tra l’influencer e il suo ex Andrea Damante. Il riavvicinamento della vulcanologa al Dj veronese è del resto avvenuto dopo la rottura tra lei e il pilota di Moto Gp. Ma come mai i due avrebbero deciso di lasciarsi?

A quanto pare, la “colpa” sarebbe da imputare proprio all’ex gieffina, la quale non avrebbe dato il corretto supporto al motociclista dopo la positività al test antidoping. Nelle ore seguenti, pertanto, Iannone ha esternato alcune confidenze ai suoi fan rispondendo ad alcune domande. Le sue repliche hanno tuttavia dato l’impressione di una vera e propria frecciatina diretta alla romana.

Ecco dunque nel dettaglio gli ultimi sviluppi.

Andrea Iannone parla d’amore

Mai prima d’ora l’ex fidanzato di Belen Rodriguez si è concesso così tanto in merito al suo privato. Complice forse la quarantena e il tanto tempo a disposizione, Andrea Iannone ha di fatto deciso di raccontarsi di più ai suoi followers. “Al momento sto bene. Vivere momenti difficili è una fortuna, perché ci mettono nella condizione di capire il nostro valore e la forza che abbiamo”.





Pare dunque che il motociclista sia decisamente sereno, nonostante i recenti momenti travagliati sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Ai fan che gli hanno domandato se fosse più indirizzato a scegliere la fama o l’amore, lui ha sottolineato: “I soldi non sono importanti se non li hai guadagnati con sacrificio e non puoi spenderli con chi ami.

Il segreto è non accontentarsi, trovare la persona giusta con cui condividere tutto”. Per finire, Iannone ha precisato: “L’amore vero arriva al momento giusto. Se non è arrivato, non era il momento giusto”.