L'ex gieffina Rebecca De Pasquale è dimagrita di ben 15 chili in un mese: ecco qual è il segreto della sua ritrovata forma fisica

Rebecca De Pasquale, ex concorrente del Grande Fratello 14, ha spesso dichiarato di essere una buona forchetta. Per questo motivo spesso combatteva con la bilancia, anche se più volte ha dichiarato di non essere troppo succube della forma fisica perfetta. Tuttavia sappiamo tutti perfettamente che quando i chili diventano troppi potrebbe sorgere un problema di salute. Pertanto l’ex gieffina si è più volte messa a stecchetto da sé, sperimentando anche una dieta fai-da-te qualche anno fa che le aveva fatto perdere circa dieci chili. “Senza sacrifici né soldi o nutrizionisti, ma solo camminate, acqua e tanto amore”, aveva precisato allora Rebecca. Per poi sottolineare alcuni accorgimenti pratici: “Condimento a crudo, mentre sabato, domenica e feste con pizza e dolce”.

Rebecca De Pasquale in forma

Di recente tuttavia Rebecca De Pasquale, dopo aver ripreso quei chili persi, ha deciso di affidarsi a un noto volto della tv, che sostiene di essere un esperto delle diete.

Si tratta precisamente di Alberico Lemme, il farmacista spesso ospite di Barbara D’Urso nonché anche lui ex concorrente del Grande Fratello. Ebbene, in poco meno di tre mesi la nostra Rebecca ha confessato di aver perso circa 15 chili, come dimostrano peraltro le sue nuove foto pubblicate sui social.

Dopo aver recuperato la forma fisica ideale, Rebecca De Pasquale sogna adesso di partire per L’Isola dei Famosi. “Ci andrei subito perché mi piace mettermi in gioco. L’Isola ti rafforza e io amo vivere allo stato brado. Adoro le capanne e cucinare nella terracotta. Starei bene senza lamentarmi come fanno altri, che piangono per tutta la durata del reality”. Allora buona fortuna a Rebecca e intanto complimenti per gli sforzi che hanno ottenuto risultati mirabili.