Alcuni fan hanno notato una particolare stranezza in Ambra Angiolini: i commenti sui social rivolti all'attrice romana

Continua la grande quanto encomiabile gara di solidarietà tra i vip del mondo dello spettacolo e della cultura per la lotta contro il Coronavirus. Dopo Fedez e Chiara Ferragni, un altro noto volto del cinema e della tv ha di fatto dato vita a un’altra importante raccolta fondi destinata alla città di Brescia. Si tratta della bella e brava Ambra Angiolini, che ha lanciato la sua iniziativa con una diretta su Instagram. Insieme alla figlia Jolanda, l’attrice si è dunque mostrata in collegamento telefonico con tanti ospiti, compreso anche l’ex marito Francesco Renga, con il quale è rimasta in buoni rapporti dopo la separazione.

Ambra Angiolini: la stranezza

Tuttavia anche in questo caso qualcuno ha notato qualcosa di strano. Alcuni fan hanno infatti domandato ad Ambra cosa abbia fatto ai denti.

“Peccato per il sorriso, che non è più il tuo”, ha per esempio scritto qualcuno. Le critiche e i commenti decisamente fuori luogo degli utenti sono passati giustamente per lo più inosservati. Ma resta tuttavia il dubbio: cosa avrà fatto l’ex reginetta di “Non è la Rai” alla sua dentatura? Voi notate qualche differenza tra il sorriso dell’Ambra Angiolini di oggi e quella di qualche anno fa?