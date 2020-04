In una recente intervista Antonella Mosetti è tornata a parlare di Antonella Elia: i commenti di fuoco rivolti alla gieffina

Antonella Mosetti è tornata a commentare la sua collega Antonella Elia nel corso di una recente intervistata via Instagram. L’ex protagonista di “Non è la Rai” ha di fatto voluto ricordare anche un vecchio aneddoto del passato che riguarda proprio l’attuale concorrente del Gf Vip 4. “La Elia è pazza totale, non è cattiva né scema, è proprio pazza”. Così ha dunque commentato la showgirl romana, precisando come secondo lei la donna dovrebbe essere “aiutata in centro di igiene mentale”.

Antonella Mosetti: i commenti sull’Elia

Antonella Mosetti ha poi indicato in Antonella Elia una persona manesca e pertanto molto pericolosa. A conferma di ciò, ha raccontato un episodio successo diversi anni fa. “A Roma Nord ebbe uno screzio con un signore più grande di lei e iniziò a urlare facendo finta di tirarsi i capelli”.

Questa non è del resto la prima volta che l’ex gieffina si trova a parlare dell’ex valletta di Mike Bongiorno con epiteti di tal fatta. Già qualche settimana fa, ai tempi della litigata fra Antonella Elia e Patrick al Grande Fratello Vip, la Mosetti l’aveva commentata pesantemente su Intagram: “Non si può permettere a certa gente di entrare in televisione così. […] Una pazza!”





La carriera lavorativa delle due colleghe omonime si è del resto più volte scontrata fin dal loro debutto. Entrambe furono infatti due giovanissime protagoniste del fortunato programma “Non è la Rai”. E ancora oggi, a distanza di tanti anni, quando si incontrano nei corridoi di Mediaset pare si senta scricchiolare l’attrito.