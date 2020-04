Nella casa del Gf Vip, Licia Nunez è stata pesantemente criticata dai suoi coinquilini: ecco cosa pensano di lei i concorrenti

Licia Nunez non è di certo una delle protagoniste più amate dagli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 4. L’attrice non ha del resto mai fatto parlare molto di sé, fatta eccezione per il piccolo screzio relativo alla sua ex compagna Imma Battaglia. Proprio per via di questo suo atteggiamento considerato troppo mite, alcuni sui coinquilini hanno iniziato a sparlare di lei.

Si tratta nello specifico di Paola Di Benedetto, Antonella Elia e Sossio Aruta, che chiusi nella camera da letto gliene hanno dette di tutti i colori alle spalle. Le parole da loro usate sono state peraltro davvero molto forti, soprattutto quelle delle due donne, ossia la Elia e la Di Benedetto.

Licia Nunez sotto accusa

Nella notte particolarmente agitata nella Casa più spiata d’Italia, a essere presa di mira è stata dunque Licia Nunez.

Tutto ha avuto inizio nel momento in cui l’ex Madre Natura ha precisato che l’attrice potesse essere una delle potenziali finaliste. Di fronte a tale supposizione, Sossio e Antonella si sono messi a ridere, ritenendo pressoché assurdo che tale eventualità si possa verificare.





L’ex calciatore ha quindi preso la parola per accusare la Nunez di essere quasi trasparente nella casa. Per lui, se non fosse stato per la discussione con la sua ex all’inizio del reality show, della donne non si sarebbe parlato per nulla. A quel punto è intervenuta la Elia, che in modo sarcastico ha rimarcato la completa inesistenza della sua coinquilina.