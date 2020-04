Adriana Volpe e il marito hanno smesso di seguirsi via social

Aria di crisi tra Adriana Volpe e suo marito? I due hanno smesso di seguirsi via social.

Adriana Volpe e suo marito Roberto Parli sono in crisi? I due non si seguirebbero più sui social e secondo i fan potrebbero essersi create delle tensioni per via del rapporto sempre più stretto tra la conduttrice e Andrea Denver nella casa del Grande Fratello Vip.

Adriana Volpe e il marito: l’indiscrezione

I fan dei social hanno notato che Adriana Volpe e suo marito Roberto Parli abbiano smesso di seguirsi via social. I due non si seguivano fin dall’inizio? Oppure qualcosa ha fatto sì che entrassero in crisi? Nella casa del Grande Fratello Vip a tutti è sembrato evidente il feeling tra la conduttrice e Andrea Denver, fatto che ha alimentato i rumors su una presunta crisi tra lei e il marito.





Adriana Volpe ha lasciato improvvisamente la casa del Grande Fratello Vip per ricongiungersi alla sua famiglia dopo che le condizioni di salute di suo suocero si erano aggravate (anche a causa del Coronavirus).

L’uomo è morto a poche ore dall’uscita della conduttrice dal programma.

Nelle ultime ore il gossip si è scatenato anche contro Andrea Denver che, ancora all’interno della Casa, ha baciato una foto della conduttrice. Anche i concorrenti del reality show sono convinti che tra i due ci possa essere qualcosa di più che una semplice amicizia, ma per il momento i due hanno preferito non dare adito alle voci in circolazione. Adriana Volpe è sposata con Roberto Parli, da cui ha avuto sua figlia Gisele. Andrea Denver sarebbe invece legato con una ragazza che lo starebbe aspettando fuori dal reality show.