Filippo Nardi ha deciso di sbottonarsi in merito alla presunta liaison con Barbara D'Urso: le parole dell'ex gieffino sulla signora di Canale 5

Probabilmente molti ricorderanno lo scoop della scorsa estate, quando si parlò ampiamente del presunto flirt tra Filippo Nardi e Barbara D’Urso. Dopo le loro vacanze insieme e alcuni commenti piccanti apparsi sui social, molti avevano di fatto pensato che tra l’ex gieffino e la partenopea fosse nata una love story. Oggi però è lo stesso Filippo ad aver deciso di spazzare via ogni pettegolezzo al riguardo, parlando del vero rapporto intrattenuto con Lady Cologno.





Filippo Nardi ha dunque rivelato con con Barbara D’Urso “non c’è stato neanche un bacio”. L’occasione del riferimento alla conduttrice è stata data da un’intervista parecchio sibillina che lo stesso disc jockey londinese aveva rilasciato qualche tempo fa. “Stavamo parlando di come vorremmo un rapporto, non il nostro però…

Ho detto che vorrei convivere con la persona con cui sto insieme, avere una quotidianità perché non mi è mai successo. Lei, invece, ha detto che non ci pensa neanche e ci siamo messi a scherzare”.

Filippo Nardi: verità sulla D’Urso

La grande simpatia tra i due si sarebbe insomma fermata a una semplice amicizia, senza sfociare in un flirt reale. Filippo Nardi, del resto, ha anche palesato un certo timore nell’avere accanto una donna come Barbarella. Differenza d’età a parte, le paure dell’ex gieffino sarebbero legate alla forte personalità della presentatrice napoletana. “Come compagna la trovo non facilissima. La ammiro e la stimo, ma non la sto corteggiando”, ha concluso infine il conduttore britannico naturalizzato italiano, mettendo un punto fermo alla questione.