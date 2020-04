Diletta Leotta passa la quarantena tra selfie, video e ginnastica osé: la sessione sul terrazzo in compagnia di King Toretto

Diletta Leotta cerca di fuggire alla noia da quarantena con una della sue più grandi passioni, ossia la ginnastica, per mantenere tonico il suo super fisico. In una calda mattina di questo strano aprile a Milano, forse inconsapevole della presenza dei paparazzi (?), la conduttrice di Dazn ha così dato inizio a una sessione di fitness sul terrazzo della sua casa meneghina. Ovviamente non indossava una semplice tuta come farebbero tutte le altre donne, bensì in microbikini azzurro che lasciava ben poco spazio all’immaginazione.

Diletta Leotta: quarantena con King Toretto

In tutto ciò, la bella Diletta non era nemmeno sola. Il suo compagno di sudata era infatti niente meno che il fidanzato Daniele Scardina, meglio noto come King Toretto. Il pugile della categoria “Supermedi” ha a sua volta sfoggiato dei pettorali così densi di tatuaggi da sembrare un quadro.

La coppia si è dunque riunita poco prima dell’entrata in vigore del decreto governativo finalizzato al contenimento degli spostamenti per arginare il contrario da Covid-19. In questo modo Diletta Leotta non è rimasta sola nelle sue attività social e domestiche, ovviamente sempre immortalate su Instagram. King Toretto, dal canto suo, è stato esonerato dal castigo di una nostalgia per la dolce metà a data da destinarsi.

Nei giorni scorsi la bella Diletta ha raccontato sui social uno spiacevole inconveniente successole a Pasqua. Dopo aver ricevuto in regalo dalla mamma un mega uovo decorato con tanto di dedica, c’è stato però qualche problema dovuto alla temperatura. Come mostrato nella IG Stories caricata dalla giornalista sportiva, l’uovo si è infatti completamente sciolto a causa dell’alto calore. “Che fare?”, ha domandato a quel punto la presentatrice ai suoi follower.