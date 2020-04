Il nuovo trend che sta impazzando sui social ha come protagonista Pier Silvio Berlusconi: le richieste dei telespettatori.

Sui social ha iniziato a diffondersi un nuovo trend, ovvero quello di chiedere a Pier Silvio Berlusconi di trasmettere i programmi preferiti degli utenti. Dopo che in molti si sono visti accontentati con la richiesta di poter avere la maratona di Harry Potter e del Signore degli Anelli in prima serata, in tanti hanno avanzato curiose richieste al dirigente Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi: le richieste

Da Fantaghirò a I Liceali: sono tantissime le richieste che un curioso trend social presto diventato virale ha avanzato a Pier Silvio Berlusconi. In tanti sono stati felici del fatto che – durante la quarantena – le reti Rai e Mediaset abbiano stravolto i palinsesti mandando in onda anche vecchi programmi e qualche buon film. Così, dopo la maratona di Harry Potter e la saga di Twilight, in tanti hanno chiesto – rivolgendosi direttamente a Pier Silvio Berlusconi – se fosse possibile riproporre anche qualche successo televisivo del passato.





Mediaset accontenterà le richieste dei telespettatori? Per il momento molti programmi sono stati rimandati a data da destinarsi o irrimediabilmente sospesi per cercare di contenere l’epidemia, e non sono mancate polemiche anche per quelli già registrati (che sono stati comunque interrotti). In molti si sono lamentati anche per il fatto che Barbara D’Urso è rimasta la regina incontrastata della programmazione con ben due programmi all’attivo, e in tanti ne hanno chiesta la sospensione dopo l’episodio della preghiera in diretta TV tra la conduttrice e Matteo Salvini.