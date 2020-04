Barbara D'urso ha voluto ricordare Raimondo Vianello con una foto che i fan non hanno perso occasione per criticare.

Nell’anniversario dei dieci anni dalla scomparsa di Raimondo Vianello Barbara D’Urso ha voluto ricordare il celebre attore con una loro foto in bianco e nero. Ai fan non è sfuggito il provocatorio gesto fatto da Raimondo nella foto e hanno colto l’occasione per punzecchiare a loro volta la conduttrice.

Barbara D’Urso: la foto con Vianello

In tanti hanno ricordato Raimondo Vianello nei 10 anni dalla scomparsa. La conduttrice ha postato una foto in cui la si vede al fianco dell’attore, in bianco e nero. Con sorpresa di tutti Raimondo Vianello – a quanto pare anche all’insaputa della conduttrice – nello scatto le stava facendo il gesto delle corna. In tanti hanno colto quest’ennesima occasione per insultarla o fare battutine. “Aveva già capito tutto di te”, ha scritto qualcuno, mentre un altro utente ha aggiunto nei commenti, a proposito delle corna fatte dall’attore alla conduttrice: “Ti stanno pure bene!”

Visualizza questo post su Instagram Ecco, questo era #RaimondoVianello!!! Ovviamente io non sapevo che durante la foto mi stesse facendo le corna 🤣🤣🤣 10 anni che manchi a tutti noi!!! ❤️❤️❤️ #gliartistinonmuoionomai #nostalgia #ricordi #restiamoacasa #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 15 Apr 2020 alle ore 5:07 PDT





Barbara D’Urso non è stata l’unica a ricordare Raimondo Vianello nell’anniversario della sua scomparsa.

Come lei anche la showgirl Antonella Elia ha dedicato al compianto attore un lungo e tenero messaggio via social, ricordando la sua esperienza al suo fianco durante tanti anni di carriera nel mondo dello spettacolo.