Considerato senza tema di smentite come uno dei capisaldi della televisione italiana, Raimondo Vianello ha lasciato un vuoto enorme con la sua scomparsa avvenuta dieci anni fa. Passato a miglior vita all’età di 87 anni il 15 aprile 2010, insieme alla sua compagna di vita Sandra Mondaini ha regalato gioia e risate a milioni di telespettatori, che ancora oggi li ricordano entrambi con grande affetto. Così anche Antonella Elia, da poco uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip 4, ha voluto ricordare il suo mentore con un commovente post pubblicato su Instagram. Ricordiamo che i due lavorarono insieme per un lungo periodo a Pressing su Italia Uno.

Ci sono persone che passano attraverso la tua vita come meteore, abbagliano per un attimo e poi scompaiono senza lasciare traccia del loro passaggio e persone che la incidono, la scuotono e la trasformano per sempre e anche quando non ci sono più, rimane una presenza indelebile, come se non fossero mai andate via. Raimondo, ho fatto un pezzo importante della mia strada insieme a te che mi hai guidata e insegnato molto di quello che so. Oggi sono 10 anni che te ne sei andato ma per me è come se tu fossi ancora accanto a me con la tua ironia unica e i tuoi insegnamenti sinceri. Grazie di tutto.

