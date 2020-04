Coronavirus, Sanremo 2021 potrebbe slittare di un paio di mesi

A causa dell'emergenza Coronavirus anche Sanremo 2021 potrebbe essere rimandato per scongiurare eventuali contagi.

Come la stragrande maggioranza degli spettacoli e degli eventi previsti per il 2020 rimandati o annullati a causa dell’emergenza Coronavirus, anche la data del Festival di Sanremo 2021 potrebbe essere modificata per permettere agli artisti e agli spettatori di assistervi senza rischi.

Coronavirus: Sanremo 2021

Il patron dell’Ariston ha avanzato l’idea che il Festival di Sanremo 2021 possa esse rimandato di un paio di mesi rispetto alla data abituale di febbraio. Le misure restrittive imposte per l’emergenza Coronavirus prevedono una riapertura graduale delle attività e dei luoghi adibiti agli spettacoli, tant’è che proprio l’Ariston è stato costretto in questi mesi a riprogrammare molti degli spettacoli in programma e, ovviamente, il pensiero è rivolto allo “show dell’anno”, il Festival di Sanremo, che ogni anno raccoglie centinaia di spettatori e di musicisti provenienti da tutto il mondo.





“Se la data di inizio febbraio non permette di fare un Festival con luci, lustrini e tutto il resto, allora può essere che si pensi di spostarlo in avanti di uno o due mesi”, ha dichiarato il patron dell’Ariston aggiungendo anche che esiste la possibilità di un’altra ipotesi che, al momento, non avrebbe voluto neanche prendere in considerazione (la cancellazione forse? O un’altra modalità di organizzare lo show, magari senza pubblico?).

La situazione dovuta all’epidemia è in divenire e tanti aspetti si chiariranno presumibilmente nel corso dei mesi.

Intanto sui social circola l’ipotesi – avanzata dagli stessi protagonisti in una diretta streaming – che la conduzione del Festival 2021 sia affidata di nuovo a Amadeus, il quale a sua volta potrebbe volere a suo fianco nuovamente Rosario Fiorello e “l’altro amico di sempre” Jovanotti.