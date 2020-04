Juan Luis Ciano: “Vi dico chi è davvero Gemma Galgani”

Gemma Galgani è bipolare e avrebbe una doppia vita secondo il suo ex compagno, Juan Luis Ciano.

Gemma Galgani è uno dei volti storici di Uomini e Donne, programma brillantemente condotto da Maria De Filippi sulle frequenze Mediaset. Gemma, nel corso degli anni, ha fatto parlare di sé sia nelle vesti di concorrente – come tronista e corteggiatrice – sia nelle vesti di opinionista in alcuni programmi televisivi. Come spesso le accade, però, deve essere pronta a subire anche pesanti attacchi. L’ultimo, in ordine temporale, arriva dall’ex fidanzato Juan Luis Ciano, conosciuto in occasioni di Uomini e Donne Trono Over. Il cavaliere è tornato a parlare, dopo alcune settimane, sul perché della rottura con Gemma Galgani. In un’intervista concessa a ‘Meteoweek’, infatti, Juan Luis Ciano non ha risparmiato critiche nei confronti della tronista definendola doppiogiochista e bipolare.

Chi è davvero Gemma Galgani

Secondo il racconto di Juan Luis Ciano, infatti, Gemma Galgani sarebbe una persona totalmente diversa rispetto a quanto fa vedere in televisione nel programma Uomini e Donne.

“Non intendo andare contro nessuno, ma credo di poter affermare che è una donna che ha consolidato un suo personaggio. – ha raccontato amareggiato Juan Luis – Posso dire, avendola conosciuta, che è una persona double face: fuori è in un modo e nella trasmissione in un altro. Improvvisamente, mi sono ritrovato alla berlina di tutti in trasmissione. In realtà, credo che lei non mi abbia mai amato”.





Insomma, attacchi durissimi nei confronti di Gemma Galgani. Come se non bastasse, Juan Luis Ciano evidenzia tutte le criticità del suo carattere: “È stata solo una donna invaghita di un uomo piacente e più giovane. Avrebbe voluto consumare a livello fisico, ma io non ero pronto… Questo suo modo di essere dualista, bipolare (nel senso buono), mi ha portato a non crederle più e ad allontanarmi anche fisicamente da lei”.

Per Ciano non ci sono dubbi: la Dama del Trono Over è una persona fragile che soffre la solitudine. “Questo quando si è a telecamere spente. Quando, invece, si è all’interno del programma diventa petulante, aggressiva e arriva a elemosinare un bacio”.

L’asfaltata di Juan Luis Ciano

Gemma Galgani, 7 gennaio 2020

Gianni uno di noi#uominiedonne pic.twitter.com/FIrJP8Yji6 — {[(MANUEL)]} Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) January 7, 2020

Gemma Galgani e Juan Luis

Juan Luis Ciano, dalla storia con Gemma Galgani, ritiene di esserne uscito da vero uomo. Anche perché il cavaliere evidenzia come lui sia sempre stato corretto nei confronti della dama del programma di Maria De Filippi. E candidamente ammette: “Se avessi voluto fare il gioco della trasmissione mi sarei portato a letto la signora Gemma Galgani… Avrei potuto farlo tranquillamente ma così non è stato”.