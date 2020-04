Tony Renis, alias Don Tonino, sarebbe scomparso a soli 38 anni a seguito di un infarto procurato da overdose.

Tony Renis, conosciuto nell’ambito della musica reggae con il nome di Don Tonino, è scomparso all’età di 38 anni secondo indiscrezioni per un infarto provocato da un’overdose. Durante la sua carriera aveva collaborato con i Sud Sound System.

Tony Renis scomparso per overdose?

Sarebbe scomparso a soli 38 anni a seguito di un infarto procurato da un’overdose Tony Renis, alias Don Tonino, musicista reggae che aveva collaborato anche con i Sud Sound System. A dare l’annuncio della sua scomparsa il comune di Lizzanello, che ha fatto sapere con un annuncio pubblico:

“Questa mattina ci ha drammaticamente lasciato, un nostro giovane sfortunato, possa la pace dei cieli ricambiare le sue immense sofferenze terrene”. Le indagini delle forze dell’ordine serviranno a stabilire le cause certe della scomparsa dell’uomo, e attualmente sarebbero in corso.

Nel 2013, dopo un ritiro dalle scene durato circa 10 anni, lo stesso Don Tonino aveva annunciato via social il suo ritorno e aveva chiesto ai fan della scena reggae di sostenerlo.

Il suo allentamento sarebbe avvenuto “a causa di grossi problemi di vita”, ma Tony Renis non ha mai chiarito pubblicamente di quali si trattasse.





In passato la sua passione per la scena reggae gli aveva permesso di aveva collaborato collaboratore, tra gli altri, con i Sud Sound System. In queste ore sono in tanti ad aver deciso di ricordarlo con messaggi di solidarietà e affetto per la prematura e inaspettata scomparsa attraverso i social, dove ha la notizia ha colto di sorpresa molti dei fan e degli amici di Don Tonino..