La foto di Anna Falchi in autoreggenti è da urlo: lo scatto che ha scatenato l'entusiasmo dei fan

In occasione della Giornata Mondiale del Libro, la sempre splendida Anna Falchi ha deciso di dedicare ai suoi follower una foto a dir poco da svenimento. La soubrette di origini finlandesi si è infatti mostrata su Instagram con in mano un libro, ma con indosso anche delle sensualissime calze autoreggenti che hanno mandato letteralmente in estasi tutti i fan. Qualcuno l’ha persino definita “la regina indiscussa”, sottolineando – se mai ce ne fosse bisogno – la sua bellezza incredibile quanto irraggiungibile.

Anna Falchi, autoreggenti da urlo

Nell’immagine in questione Anna Falchi appare dunque seduta con un libro in mano, coperta solo da una vestaglia di seta rosa. La spettacolare attrice indossa poi una completino intimo color oro accompagnato dalle fatidiche calze autoreggenti di colore nero. L’ex modella, consapevole della sua irresistibile avvenenza, ha quindi commentato: “Mi sembra perfetto questo scatto per festeggiare la giornata mondiale del libro.

Anche perché in questo periodo di quarantena in cui #iorestoacasa , i libri sono una bella evasione… mentale!”. Inutile dire che la foto ha raccolto subito una valanga di like e commenti entusiastici, riconfermando il grande successo della presentatrice non solo in tv ma anche sui social.