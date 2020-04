Dopo che Gasparri ha annunciato di averlo querelato Fedez ha replicato con un Tweet al vetriolo.

Gasparri ha annunciato via Tweet di aver querelato Fedez, e il rapper non ha perso occasione per replicare via social contro il senatore con toni polemici.

Fedez contro Gasparri: la querela

Non è chiaro per cosa Gasparri abbia deciso di querela Fedez questa volta, ed è stato lo stesso rapper a dire di non conoscere i motivi del gesto: “

Vi giuro che non so perché Gasparri mi vuole far causa. Ma soprattutto, chi è la persona così megalomane da annunciare una causa via tweet? (…) Forse non vuoi che io ricordi alla nazione che quando eri vicepresidente del Senato hai dato della ciccione obesa a una bambina minorenne pubblicamente? Forse è questo? Ma forse è il caso di ricordarcelo, perché ai tempi non ti fu fatto niente”, ha dichiarato il rapper nelle sue stories.

Un paese al collasso e il Senatore Gasparri trova il tempo per annunciare via tweet una causa nei miei confronti (a caso) perché oggi si è svegliato male. A questa classe politica serve l’insegnante di sostegno. — Fedez (@Fedez) April 23, 2020

Fedez ha colto l’occasione per ricordare un vecchio battibecco avuto con Maurizio Gasparri nel 2014, quando il politico insultò una ragazzina via social dicendole che fosse grassa.

Gasparri ha a sua volta replicato via social che più il rapper avesse continuato a insultarlo più la querela gli sarebbe costata, ma intanto a spalleggiare Fedez insultando Gasparri si sono unite decine e decine di fan, tutti concordi col rapper.