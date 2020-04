Coronavirus, Katy Perry vestita da disinfettate: è polemica

Il travestimento di Katy Perry in piena emergenza Coronavirus ha sollevato numerose polemiche da parte dei fan.

La Regina dei travestimenti Katy Perry è tornata alla ribalta, questa volta mascherandosi da disinfettante per le mani per il lancio di American Idol. La cantante ha dichiarato di aver sognato l’abito per 3 settimane, ma i fan non sembrano averlo gradito.

Katy Perry vestita da disinfettante

Un lancio promozionale all’epoca del Covid-19 quello di American Idol 2020: Katy Perry, incinta del suo primo figlio (dal compagno Orlando Bloom), ha sfoggiato via social il “travestimento” da disinfettante per le mani. Un modo per intimare al pubblico di lavarle spesso (com’è stato consigliato dagli organi mondiali della sanità per cercare di contenere l’epidemia). Quello che Katy Perry non aveva però previsto però sono state le polemiche che sono seguite al suo travestimento: in tanti l’hanno accusata di “sminuire” e “ironizzare” sulla pandemia, che sta mettendo in ginocchio i paesi di tutto il mondo, provocando centinaia di migliaia di morti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry) in data: 26 Apr 2020 alle ore 2:13 PDT

La cantante non sembra aver dato peso alla vicenda, e via social ha continuato a parlare della novità più importante che la riguarda: la gravidanza.

Lei e Orlando Bloom (che alcuni mesi fa hanno annunciato il loro fidanzamento) aspettano una bambina. La cantante ha dichiarato che starebbe vivendo la gravidanza serenamente, nonostante l’emergenza Coronavirus. Lei e il famoso attore per il momento hanno rimandato le nozze, mentre la nascita della bambina è attesa per l’estate.