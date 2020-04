Silvia Toffanin: la richiesta di un fan per Pier Silvio Berlusconi

Un fan di Silvia Toffanin ha utilizzato i canali social dedicati alla conduttrice per fare una curiosa richiesta a suo marito.

Anche se Silvia Toffanin non possiede un proprio profilo social personale, sono molte le richieste fatte dai fan ai profili delle trasmissioni condotte dalla conduttrice, e una delle ultime arrivate riguarderebbe addirittura suo marito Pier Silvio.

Silvia Toffanin: la richiesta di un fan

Spesso i social sono un canale diretto per far sì che i fan possano avanzare le loro richieste ai loro beniamini famosi, e in più di un caso alcune di esse sono state addirittura accolte, stupendo qualche ammiratore fortunato e riempiendolo di gioia. Una situazione analoga riguarderebbe un fan di Silvia Toffanin che, attraverso uno dei profili dedicati alla conduttrice, le avrebbe avanzato una richiesta da riportare a suo marito Pier Silvio Berlusconi: il fan avrebbe chiesto che Pier Silvio pensi a una reunion de I Cesaroni, una delle fiction italiane più amate dai telespettatori tv.

La serie con Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi è andata in onda dal 2006 al 2014, e ha raccolto numerosi consensi. Purtroppo voci su una possibile reunion del cast in una nuova stagione non sono mai giunte, e quindi per il momento sembra che i fan più accaniti della fiction dovranno accontentarsi di guardare le repliche. In questi giorni d’emergenza Claudio Amendola, protagonista della serie tv, ha fatto sapere a mezzo social cosa penserebbe delle misure restrittive atte a contenere i contagi e della discussa app Immuni (che si sarebbe detto favorevole a scaricare).