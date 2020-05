La Regina Elisabetta ha deciso di lasciare il trono a suo figlio Carlo? Secondo indiscrezioni ci sarebbe già una data per la sua abdicazione.

Secondo un rumor sempre più insistente l’emergenza Coronavirus potrebbe aver spinto la Regina Elisabetta ad abdicare in favore di suo figlio, il Principe Carlo: secondo l’indiscrezione ci sarebbe già una data e la sovrana, a 94 anni compiuti, avrebbe preso questa decisione per tutelare le sue condizioni di salute. Sarà vero?

Coronavirus: la Regina Elisabetta abdicherà?

Il suo Regno è il più lungo della storia britannica, ma a quanto pare la Regina Elisabetta potrebbe aver deciso di lasciare il trono. Secondo un rumor in circolazione ci sarebbe già una data per la presunta abdicazione della sovrana, che lascerebbe la Corona a suo figlio Carlo. I motivi, sempre secondo indiscrezioni, sarebbero da ricercare nella situazione d’emergenza che la pandemia ha creato in tutto il mondo. Per la sovrana rinunciare alla Corona significherebbe poter rinunciare a molti degli impegni ufficiali a cui è richiesta la sua presenza, e così potrebbe tutelare anche le proprie condizioni di salute scongiurando eventuali possibilità di contagio.





La sovrana ha compiuto 94 anni lo scorso 21 aprile e in molti, con l’epidemia in atto, temono sempre di più per le sue condizioni di salute. Suo figlio Carlo è risultato positivo al Coronavirus (ed è poi fortunatamente guarito) ma a quanto hanno fatto sapere le fonti ufficiali vicino alla Regina per lei sarebbe stato attivato già da tempo un protocollo di sicurezza, e si sarebbe trovata isolata nel Castello di Windsor già da metà marzo. A causa del Coronavirus anche Harry e Meghan non avrebbero fatto ritorno nel Regno Unito come prestabilito, per festeggiare il compleanno dei nipoti.