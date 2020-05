Niki Giusino, il disturbatore televisivo dalla chioma color carota, è stato picchiato per aver preso le difese di due ragazzi gay: lo sfogo sui social

Niki Giusino è probabilmente il più giovane disturbatore televisivo del nostro paese, che spesso vediamo alle spalle dei giornalisti nei loro collegamenti in diretta. A parte queste sue incursioni “illegittime”, il giovane non ha però mai superato il limite, come invece è avvenuto in passato con altri suoi “colleghi” molto più disturbanti.

Nelle scorse ore, ad ogni modo, Niki ha voluto raccontare sui social un fatto increscioso che ha subìto mentre si trovava a difendere due ragazzi gay da un’aggressione omofoba. Purtroppo nel tentare di mettere pace, è stato proprio lui ad avere la peggio, ritrovandosi accerchiato per poi essere picchiato. Ecco dunque lo sfogo del ragazzo pubblicato sul suo profilo Instagram: