Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Vero, Giovanni Ciacci ha parlato dei suoi prossimi progetti lavorativi, senza nascondere il desiderio di entrare nella casa più spiata d’Italia e partecipare alla versione Vip del Grande Fratello.

Giovanni Ciacci si candida per il GF Vip

Intervistato dal settimanale Vero, Giovanni Ciacci ha deciso di lanciare un appello ad Alfonso Signorini affinché lo faccia partecipare al Grande Fretello Vip. A tal proposito ha infatti dichiarato: “Adoro i reality show, spero di entrare nella casa in una delle prossime edizioni”. D’altronde, come rivelato dallo stesso Signorini nel corso di una diretta Instagram con Simona Ventura, i casting sono proprio iniziati in questi giorni e chissà se accontenterà o meno la richiesta del conduttore di Vite da copertina.





In attesa di scoprire se l’ex protagonista di Detto Fatto potrà realizzare o meno il suo desiderio di entrare nella casa più spiata d’Italia, sempre nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Vero, Giovanni Ciacci ha anche parlato dei rapporti con le colleghe.

Tra queste Elenoire Casalegno in merito alla quale ha affermato: “Elenoire è l’amica che tutti vorrebbero, una compagna di lavoro meravigliosa, ci divertiamo e andiamo d’accordo, io sono sempre stato fortunato con le mie partner”. Giovanni Ciacci ha inoltre voluto smentire anche le voci in base alle quali il loro programma sarebbe pronto a chiudere. Ebbene, a tal proposito ha dichiarato: “È circolata una fake news per cui il programma avrebbe chiuso, non è chiuso, andremo avanti fino a giugno”.