Fred Willard, più volte candidato per il premio Emmy, è deceduto all'età di 86 anni: fu protagonista delle più note soap opera americane

È stata Hope, unica figlia di Fred Willard, a rendere nota a tutto il mondo la scomparsa all’età di 86 anni del padre, attore e umorista che rivestì i panni di John Forrester in “Beautiful“. L’interprete statunitense aveva anche recitato in “Modern Family“, dove impersonava Frank, padre del protagonista Phil Dunphy. Tra il 2003 e il 2005 aveva ricevuto la candidatura al premio Emmy per il ruolo in “Tutti amano Raymond“. Nel 2010 venne poi candidato nuovamente al premio per il ruolo nella stessa serie “Modern Family”. Tra cinema e televisione, la sua lunga carriera lo ha visto prendere parte a oltre trecento opere, facendo di lui uno dei più richiesti attori di Hollywood.

Fred Willard: lutto per l’attore

Alla notizia della scomparsa di Fred Willard, l’intero cast di “Beautiful” è rimasto estremamente toccato dal terribile lutto.

Pur avendo lavorato nella popolare soap opera solo per un anno, aveva infatti lasciato ugualmente il segno nel cuore dei fan. Fred ebbe una lunga storia d’amore con Mary, la sua adorata moglie sposata nel 1968 dopo un lungo fidanzamento. I due si conobbero difatti quand’erano ancora adolescenti e da allora non si lasciarono più per tutta la vita.





50 anni d’amore durati fino al 2018, quando la drammaturga e scrittrice morì all’età di 71 anni. I due hanno avuto solo una figlia, Hope, che a sua volta li ha resi nonni di un nipote nato nel 1997. Fred Willard è riuscito a distinguersi sul piccolo schermo prendendo parte anche a diversi mockumentary. Molti lo ricorderanno senza dubbio in Campioni di razza, dove prestò il volto allo scarso commentatore di un concorso di bellezza per cani.