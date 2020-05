Quanto guadagna Malena? E qual è il cachet delle sue colleghe? L'attrice di cinema per adulti rivela tutto sui compensi nel settore dell'hard

Pochi giorni fa, Malena è stata protagonista di un interessante servizio de Le Iene. Fra una chiacchiera e l’altra con l’inviato Alessandro Di Sarno, la performer si è trovata a parlare anche di soldi e cachet nel settore dell’hard. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha dunque precisato che nel suo mondo non si guadagna più a film intero come un tempo, bensì a scena. Un’attrice può dunque guadagnare dai 200 ai 300 euro a scena, in base alla notorietà.

Malena rivela il suo cachet

“Si può arrivare fino ai 1500-2000 euro a scena, se si è famosi. Se un’attrice è molto nota e gira una scena completa può arrivare a guadagnare anche 5000 euro. Ovviamente più le scene più strong sono le più pagate. Due ragazze insieme, per esempio, oppure le scene di gruppo sono le più remunerative”.

Malena ha poi sottolineato come il mondo del cinema per adulti sia fra i pochi settori professionali dove le donne guadagnano più degli uomini.





Nel mentre, anche in quarantena Malena si è data da fare trasformando la propria attività in modalità smart working. Come molte altre sue colleghe, infatti, è apparsa su OnlyFans, realizzando inoltre delle dirette private su Skype. Queste ultime hanno un costo pari a 100 euro ogni dieci minuti: un business coi controfiocchi!