Voci di corridoio parlano di una bellissima notizia per Joaquin Phoenix: il Joker per eccellenza potrebbe presto diventare papà

Il Joker più iconico di tutti i tempi diventerà presto papà. Stiamo ovviamente parlando del bravissimo Joaquin Phoenix, vincitore dell’Oscar per aver magistralmente rivestito i panni del villain di Batman. L’attore portoricano aspetterebbe infatti un figlio dalla sua compagna, la collega attrice Rooney Mara.

Joaquin Phoenix presto papà

La notizia è emersa da una fonte anonima, mentre dalla coppia non è per ora giunta nessuna conferma ufficiale. Sempre molto attenti alla loro privacy, i due attori si sono conosciuti nel 2013 sul set di Lei – Her di Spike Jonze. Hanno poi recitato insieme in Maria Maddalena di Garth Davis 5 anni più tardi. Tuttavia solamente dal 2017 hanno reso pubblica la loro relazione, ovverosia fino al red carpet della Notte degli Oscar.

Entrambi molto impegnati sul versante umanitario e animalista, Joaquin e Rooney vivono insieme a Los Angeles. In attesa della fine della pandemia, la coppia pare dunque aspettare qualcosa di ben più bello, ossia la nascita del loro primo bebè. Ricordiamo che Joaquin Phoenix è stato fidanzato con l’attrice Liv Tyler, con la quale ha condiviso una scena in Innocenza infranta. È poi stato insieme alla modella sudafricana Topaz Page-Green, mentre nel 2012 ha avuto una relazione con Heather Christie. In seguito è stato fidanzato con la disc jockey e fashion designer Allie Teilz, fino a che nel 2016 ha iniziato la frequentazione con la bella Rooney, che pare lo renderà presto padre.