Loredana Lecciso si è trovata vittima di una nuova polemica per essersi mostrata senza mascherina: le critiche sui social

Nelle ultime settimane Loredana Lecciso è tornata insieme ad Al Bano. Pare infatti che la coppia abbia ritrovato il proprio equilibrio durante la quarantena passata insieme nella spettacolare tenuta del cantante salentino a Cellino San Marco. La bella leccese avrebbe così approfittato del tanto tempo a disposizione per rimettere in riga il suo compagno, sia dal punto di vista alimentare che salutare, aiutandolo a perdere qualche chilo di troppo.





Di recente, tuttavia Loredana Lecciso è stata nuovamente presa di mira sui social a causa di un preciso scatto fotografico. Nel dettaglio, la giornalista si è mostrata senza la mascherina mentre si trovava all’esterno, eludendo così le disposizioni emanate per la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza coronavirus. I fan le si sono letteralmente scagliati contro, ricordandole che indossare la mascherina è un obbligo civile.

Loredana Lecciso sotto accusa

Tali detrattori, tuttavia, non si sono evidentemente accorti che la donna si trovava ancora all’interno della tenuta di Al Bano, oltre al fatto che accanto a lei non c’era nessuno. Inoltre Loredana avrebbe potuto tranquillamente difendersi dicendo di essersela tolta per fare la foto. Gli insulti e le critiche hanno così evidenziato ancora una volta la cattiveria gratuita dei leoni da tastiera.