Al Bano non avrebbe preso affatto bene la frase shock pronunciata da suo figlio Yari contro Barbara D'Urso.

Yari Carrisi si è reso protagonista di una frase shock contro Barbara D’Urso. “Deve morire” aveva scritto sui social sollevando una bufera, e poi aveva finito con lo scusarsi dicendo che non si sarebbe rivolto alla persona, ma solo ai programmi da lei condotti. Al Bano, padre di Yari, è molto amico della conduttrice, e non avrebbe preso bene la cosa.

La reazione di Al Bano contro Yari

In tanti hanno accusato Yari per aver usato toni forti contro Barbara D’Urso, e contro di lui si era espressa persino la sorella della conduttrice, condannando fermamente l’affermazione fatta dal giovane via social. Anche suo padre Al Bano – spesso ospite dei salotti televisivi della conduttrice – non avrebbe preso affatto bene l’episodio, e sembra che il cantante di Cellino San Marco sia rimasto “mortificato” da quanto affermato da suo figlio Yari.





In seguito alla vicenda il figlio di Al Bano ha spiegato che ce l’avrebbe avuta contro i programmi della conduttrice, e non contro “la persona”, ma intanto sui social in tanti avevano preteso le sue scuse.

A non commentare la vicenda è stata proprio la diretta interessata, Barbara D’Urso, e per il momento anche Al Bano non ha fatto riferimenti pubblici alla questione. Non è escluso che il cantante – attualmente in quarantena nella sua tenuta di Cellino San Marco – abbia telefonato personalmente alla conduttrice, e che il chiarimento tra lei e Yari sia avvenuto, ma lontano dalle telecamere. Un giorno la verità sulla vicenda salterà fuori? Per il momento tutto tace.