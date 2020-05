Loredana Lecciso e Al Bano avrebbero avuto degli screzi durante la loro convivenza forzata: le dichiarazioni della giornalista pugliese

Al Bano e Loredana Lecciso pare siano tornati ufficialmente a formare una coppia. Almeno questo è stato il messaggio rilasciato dalla giornalista leccese, che ha trascorso la propria quarantena nella tenuta dell’artista a Cellino San Marco. Nell’immensa magione, in compagnia dei loro figli, tuttavia come in tutte le convivenze anche nella loro sembra che non manchino i litigi. Questa volta a scatenare i dissidi tra i due sarebbe nello specifico il nuovo hobby della bionda showgirl.

Al Bano e Lecciso: litigi in quarantena

Loredana Lecciso aveva del resto già annunciato la ritrovata serenità con Al Bano durante una recente intervista. “Il nostro riavvicinamento c’è stato ancor prima che scoppiasse questa pandemia. Ci siamo ritrovati, ma è stato come se i nostri sentimenti non si fossero interrotti. È successo e basta”. Al Bano, sempre nelle sue parole, resta l’unico uomo della sua vita, mentre i loro figli sono “il collante più grande, il centro del mio mondo”.





Tuttavia durante la quarantena le giornate possono anche farsi piuttosto lunghe. Se pur le cose da fare in una tenuta così grande non mancano, pare tuttavia che Loredana sia riuscita a trovarsi anche un nuovo passatempo. La nuova passione della showgirl sarebbe di fatto il bricolage, con tutto quello che tale hobby comporta. A quanto pare, infatti, Loredana passerebbe il tempo a comprate materiale come viti, vernici e orpelli per i suoi lavori in casa. In sostanza si immedesimerebbe ogni volta nelle fattezze di imbianchino, fabbro o idraulico, sconvolgendo la pace e le giornate del cantautore salentino.