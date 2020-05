Il chitarrista dei Queen Brian May ha avuto un attacco di cuore. Si trovava in ospedale per accertamenti quando ha iniziato a sentirsi male.

Brian May, 72enne chitarrista dei Queen, ha avvisato i fan dei social di aver avuto un attacco di cuore. Il musicista si trovava ricoverato per via di un incidente domestico avuto alcuni giorni fa quando ha iniziato a sentire una forte compressione alla gabbia toracica. Immediato l’intervento dei medici.

Brian May ha avuto un attacco di cuore

I fan di Brian May si sono preoccupati per il famoso e storico chitarrista dei Queen, che attraverso i propri profili social ha fatto sapere di aver avuto un attacco di cuore. Nella sfortuna May si trovava fortunatamente già in ospedale, e per questo l’intervento dei medici è stato tempestivo. Il musicista aveva avuto uno strappo muscolare dopo aver fatto, sembra, giardinaggio, e quindi si era recato in ospedale per accertamenti. L’improvviso dolore al petto ha allertato i medici che hanno confermato si trattasse di un leggero infarto.

May ha scelto di sottoporsi a un intervento per consentire l’inserimento di tre stent per liberare le arterie. Via social il chitarrista ha ribadito la sua incredulità per quanto accaduto: “Per me è stato uno shock. Ero convinto di essere una persona sana, con una pressione individiabile e un buon stato di forma fisica. Vado in bici, seguo una dieta sana”, ha dichiarato.

In tanti hanno espresso il loro affetto e il loro calore al musicista con i commenti al video da lui condiviso via social per tranquillizzare i suoi fan.