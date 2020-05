Chiusura Prova del Cuoco, Elisa Isoardi: “Continuerei sorridendo”

Elisa Isoardi ha detto la sua in merito alle indiscrezioni sul suo addio a La Prova del Cuoco, sostituito da un nuovo show della Clerici.

La Prova del Cuoco chiuderà? Da settimane le voci circa la presunta e imminenti chiusura del programma si fanno sempre più insistenti, e sembra anche che lo show potrebbe essere sostituito da un nuovo format condotto da Antonella Clerici. A dire la sua in merito alle indiscrezioni è stata la conduttrice del programma, Elisa Isoardi.

La Prova del Cuoco addio: Elisa Isoardi

Elisa Isoardi non ha smentito né confermato le voci sulla presunta chiusura de La Prova del Cuoco, anche se da giorni si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno in Rai di Antonella Clerici (sempre nella fascia di mezzogiorno e sempre con un format di cucina). A proposito delle indiscrezioni Elisa Isoardi ha dichiarato che, se dovesse essere l’ultima stagione dello show da lei condotto, lei andrebbe avanti sorridendo fino all’ultima puntata.

La conduttrice ha anche voluto lodare il lavoro del direttore Stefano Colletta che, in un momento di difficoltà come quello dell’emergenza Coronavirus, si è dato da fare per modificare i palinsesti all’ultimo minuto e nella maniera più ragionevole. A proposito delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane l’ex fidanzata di Matteo Salvini ha detto: “Non conosco queste voci, mi attengo ai fatti. Contano le decisioni ufficiali, non le chiacchiere e la decisione è di riprendere.”





Antonella Clerici nel frattempo avrebbe confermato via social il suo ritorno nel piccolo schermo, e sembra che nel suo nuovo programma potrebbe essere affiancata da Lorenzo Biagiarelli e dalla ex collega Anna Moroni. Per il momento sulla vicenda si attendono le conferme dei vertici televisivi.